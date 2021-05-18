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Наименование закупки
Закупка радиочастотного адаптера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 13:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 977 802-09-29
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
podvislov_ia@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвислов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка радиочастотного адаптера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 14:00 GMT +318.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196607Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка радиочастотного адаптера
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Москвоская область, г.Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по договору в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки товара по качеству. В стоимость входит доставка до г. Щелково (ул. Московская 77Б). доставка в течении 110 р/дней с даты подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Кол-во: 1.000
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