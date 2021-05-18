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    Главная / Торги / Закупка радиочастотного адаптера

    Закупка радиочастотного адаптера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196607Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196607

    Наименование закупки

    Закупка радиочастотного адаптера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 13:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 977 802-09-29

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    podvislov_ia@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвислов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка радиочастотного адаптера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 14:00 GMT +318.05.2021 14:0018.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196607Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка радиочастотного адаптера

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Москвоская область, г.Щелково, ул. Московская д.77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки товара по качеству. В стоимость входит доставка до г. Щелково (ул. Московская 77Б). доставка в течении 110 р/дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъем KFNMD-KMNMD+ ADPTR KF NMD/KM NMD RoHS Connector Type 2"

    Кол-во: 1.000

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