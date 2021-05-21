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Наименование закупки
Договор поставки столов и скамей для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 14:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3462 77-47-46
Факс
Адрес электронной почты
urist2@gaztorg.org.ru
Ф.И.О. контактного лица
Студенников Владимир Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки столов и скамей для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196605Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки столов и скамей для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»
Начальная цена
412 460,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная д.47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 90.000
Кол-во: 44.000
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