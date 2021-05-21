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    Главная / Торги / Договор поставки столов и скамей для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»

    Договор поставки столов и скамей для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196605Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196605

    Наименование закупки

    Договор поставки столов и скамей для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:33

    Документация процедуры

    Сургутское_УООП_Договор_КИМ_поставка_столы_и_лавки.docx

    Сургутское_УООП_Задание_заказчика_поставка_столы_и_лавки.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3462 77-47-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    urist2@gaztorg.org.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Студенников Владимир Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Договор поставки столов и скамей для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.05.2021 12:00 GMT +321.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196605Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки столов и скамей для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    412 460,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная д.47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скамья для бытовых и общественных помещений Лидер 8 ЛДСП/сталь 1500х300ММ венге/черный ООО "Мебель-С""

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 2"

    "Стол банкетный Лидер 1 1500х800ММ венге/черный ЛДСП/сталь ООО "Мебель-С""

    Кол-во: 44.000

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