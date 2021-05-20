Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение оборудования для Wi-Fi для Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком"

    Приобретение оборудования для Wi-Fi для Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 02:0020.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196603Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196603

    Наименование закупки

    Приобретение оборудования для Wi-Fi для Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:13

    Документация процедуры

    счет__91_от_18.05.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50734

    Факс

    Адрес электронной почты

    kotovade@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Дарья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение оборудования для Wi-Fi для Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 02:00 GMT +320.05.2021 02:0020.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196603Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оборудования для Wi-Fi для Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    165 356,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата (45 дней после поставки либо 15 рабочих для МСП). Доставка 20 дней с подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ethernet-коммутатор MES1124M, 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Ethernet-коммутатор MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000BaseT/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBaseX(SFP+), L3, 2 слота для модулей питания"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM, FHSP311TCDL20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "SFP 1,25 GE модуль 2км, ММ, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM, FH-S3112CDL2"

    Кол-во: 8.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264635
    10000/ закупка Коммутатор управляемый Eltex MES2408 2x10/100/1000Base-X/1000Base-FX, 8x10/100/1000Base-T 20Гбит/с настольный/стоечный
    10000/ закупка Коммутатор управляемый Eltex MES2408 2x10/100/1000Base-X/1000Base-FX,...
    264635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 260757
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    260757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить