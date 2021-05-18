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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов для нужд ПТВС

    Поставка смазочных материалов для нужд ПТВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196593Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    196593

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов для нужд ПТВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 08:46

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смазочных материалов для нужд ПТВС

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196593Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196593Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов для нужд ПТВС

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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