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    Главная / Торги / Поставка обеззараживающих изделий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 г.

    Поставка обеззараживающих изделий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2021 23:0023.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196592Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196592

    Наименование закупки

    Поставка обеззараживающих изделий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:02

    Документация процедуры

    термометры__облучатели_спека_2021.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-31-94

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    amaiboroda@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Майборода Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка обеззараживающих изделий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.05.2021 23:00 GMT +323.05.2021 23:0023.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196592Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка обеззараживающих изделий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 г.

    Начальная цена

    783 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диспенсер (дозатор) механический для антисептика ДМ3000 напольный 500МЛ нержавеющая сталь 340х310х1040ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Облучатель воздуха рециркулятор бактерицидный передвижной Мед ТеКо ОБР-30/2-П 2х30ВТ 90М3/Ч 60ВТ 220В 1030х250х132ММ со стойкой"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 3"

    "Термометр инфракрасный бесконтактный Hoco YQ6 32-42.2ГРАД ЦЕЛЬС 1-5СМ 2 батарейки ААА"

    Кол-во: 20.000

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    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
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