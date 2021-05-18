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    Главная / Торги / Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ в 2021 году

    Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 04:0018.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196589Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196589

    Наименование закупки

    Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 913 979-78-54

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    v.vetoshkin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ветошкин Владислав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 04:00 GMT +318.05.2021 04:0018.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196589Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции для нужд Омского ЛПУМГ в 2021 году

    Начальная цена

    200 637,43

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, Омская область Омский район ул. Примыкания д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения подрядчиком (исполнителем, продавцом) обязательств по договору (соответствующему этапу договора).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гелий газообразный (в баллонах) ВЧ марка А 40Л 5.7М3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Азот газообразный ПЧ 2 сорт 5.7М³"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Кислород газообразный медицинский баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 4"

    "Пропан в баллонах 50ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 21.000

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