Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка щитов распределительных

    Поставка щитов распределительных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196583Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196583

    Наименование закупки

    Поставка щитов распределительных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 07:44

    Документация процедуры

    4._Копия_Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР__НДС.xls

    4._Шаблон_договора_ТД_с_ТР__НДС__1_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    (3494) 970-668

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    v.kholban@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Холбан Владимир Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка щитов распределительных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196583Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щитов распределительных

    Начальная цена

    501 958,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-36 36 модулей УХЛЗ 63А 380В IP40 пластиковый белый/прозрачная дверь 473х307х105ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 12 модулей УХЛ4 63А 220В IP65 пластиковый серый/прозрачная дверь 250х320х155ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-54 (3х18) 54 модуля УХЛ2 125А 220В IP40 пластиковый белый/прозрачная дверь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-54 (3х18) 54 модуля УХЛ2 125А 220В IP40 пластиковый белый/прозрачная дверь 625х408х137ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-24 (2х12) 24 модуля УХЛ2 125А 220В IP41 пластиковый белый/прозрачная дверь 402х301х113ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-36 36 модулей УХЛЗ 63А 380В IP40 пластиковый белый/прозрачная дверь 473х307х105ММ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263837
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    263837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 78517
    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»
    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского...
    78517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    478 988
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80405
    Закупка устройства автоматического ввода резерва для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Закупка устройства автоматического ввода резерва для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    80405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    11 358
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 83825
    Поставка боксов приборных для нужд стройки "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", код стройки 056-2002782
    Поставка боксов приборных для нужд стройки "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов...
    83825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    243 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 83829
    Поставка приборных боксов для нужд стройки "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", код стройки 056-2002783
    Поставка приборных боксов для нужд стройки "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов...
    83829
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    243 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 84677
    Поставка шита для объекта КС
    Поставка шита для объекта КС
    84677
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    249 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить