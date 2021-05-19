Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка СИЗ по ФСС для нужд Гремячинского ЛПУ МГ

    Поставка СИЗ по ФСС для нужд Гремячинского ЛПУ МГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196581Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196581

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ по ФСС для нужд Гремячинского ЛПУ МГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 08:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34250 2-27-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    barminds@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бармин Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка СИЗ по ФСС для нужд Гремячинского ЛПУ МГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196581Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ по ФСС для нужд Гремячинского ЛПУ МГ

    Начальная цена

    85 337,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, Чусовской район, Скальнинское сельское поселение, Гремячинское ЛПУ МГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после поставки на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка утепленная женская Леди Спец ткань Нортси 155Г/М2 синий/оранжевый рукав длинный I-II, III климатические пояса на молнии 103-0096-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный утепленный мужской демисезонный Восток-Сервис Электра З-24 ПРО ткань ПРОтерм синий с красными вставками куртка, полукомбинезон со светоотражающей полосой 50ММ 113-0119-01"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 88788
    Костюмы с логотипом
    Костюмы с логотипом
    88788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2019 05:30(GMT+03:00)
    394 491
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Ценовой запрос № 79321
    мягкий инвентарь
    мягкий инвентарь
    79321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    25 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 79686
    Поставка костюмов
    Поставка костюмов
    79686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    241 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80092
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    383 935
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 81938
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    81938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 20:00(GMT+03:00)
    199 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 85383
    Спецодежда
    Спецодежда
    85383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    82 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить