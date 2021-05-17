Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка двигателей и запасных частей к ним

    Поставка двигателей и запасных частей к ним

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 22:0017.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196575Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196575

    Наименование закупки

    Поставка двигателей и запасных частей к ним

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 07:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-31-75

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    d.ivanchenkov@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванченков Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка двигателей и запасных частей к ним

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 22:00 GMT +317.05.2021 22:0017.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196575Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двигателей и запасных частей к ним

    Начальная цена

    728 238,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата продукции осуществляется в срок не более 15 рабочих дней. Доставка продукции осуществляется Поставщиком. Транспортные расходы входят в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть для снегоуборочной машины CRAFTSMAN 88172 двигатель 952Z265-SUA"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Двигатель Евро-4 Газель 42164.1000400-80"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный Kawasaki FS 600 11013-7046"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 262130
    Поставка комплектующих автоматических заправочных станций для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022 году
    Поставка комплектующих автоматических заправочных станций для нужд ООО "Газпром переработка" в...
    262130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264418
    Поставка запасных частей к топливно-раздаточным колонкам (УСЛ 047)
    Поставка запасных частей к топливно-раздаточным колонкам (УСЛ 047)
    264418
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262195
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    262195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 264359
    Поставка электротехнического и периферийного оборудования для нужд АО"Газпром добыча Томск"
    Поставка электротехнического и периферийного оборудования для нужд АО"Газпром добыча Томск"
    264359
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 264352
    Закупка медицинского оборудования
    Закупка медицинского оборудования
    264352
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264263
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча...
    264263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 262752
    Поставка фильтров масляных
    Поставка фильтров масляных
    262752
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить