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    Главная / Торги / Соль поваренная мелкого помола не йодированная.

    Соль поваренная мелкого помола не йодированная.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 20:0018.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196571Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196571

    Наименование закупки

    Соль поваренная мелкого помола не йодированная.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 06:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 4242 49-12-23

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    a.boldyrev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болдырев Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Соль поваренная мелкого помола не йодированная.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 20:00 GMT +318.05.2021 20:0018.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196571Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соль поваренная мелкого помола не йодированная.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская область, Село Вал, промышленная площадка «Северо-Сахалинская».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до склада покпателя. оплата 15 календарных дней с момента получения продукции на склад

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль молотая пищевая 1КГ ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 3000.000

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