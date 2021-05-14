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Наименование закупки
Скобы для степлера строительного тип 53 для Новосибирскоого филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 05:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(383)2194391
Факс
Адрес электронной почты
yuliya.t.simsyukova@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Симсюкова Юлия Тарасовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Скобы для степлера строительного тип 53 для Новосибирскоого филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196565Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Скобы для степлера строительного тип 53 для Новосибирскоого филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Северный проезд,17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата 100 %,транспортные расходы включить в стоимость.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 30.000
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