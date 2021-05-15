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    Главная / Торги / материалы для НФ

    материалы для НФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2021 10:0015.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196563Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196563

    Наименование закупки

    материалы для НФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 05:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (383)2194364

    Факс

    Адрес электронной почты

    Konstantin.A.Zverev@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зверев Константин Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для НФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.05.2021 10:00 GMT +315.05.2021 10:0015.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196563Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для НФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, Северный проезд 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Протектор защитный спиральный Связьстройдеталь ПЗС 9.8/11.5(350) 130801-01656 350мм 9.8/11.5мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Электрод для сварки опт. волокна INNO E-50 2мммм аппарат сварочный INNO Instrument IFS-10/VIEW-3 2500 сварок, пара"

    Кол-во: 2.000

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