Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку листа оцинкованного и крепежных изделий для ООО «Теплосеть»

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку листа оцинкованного и крепежных изделий для ООО «Теплосеть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196561Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196561

    Наименование закупки

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку листа оцинкованного и крепежных изделий для ООО «Теплосеть»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 06:09

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_отбора..doc

    Приложение__1____ТЗ_.xlsx

    Приложение__2___Анкета_на__аффилированность.docx

    Приложение__3___Документы_необходимые_для_аккредитации.docx

    Приложение__4____Анкета_KYC___в_случае_признания_победителем_.xlsx

    Приложение__5____Формы_договоров_от_аккредитации_.doc

    ЭТП_Газпромбанка___Торговый_портал__памятка_Участнику_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 6-92-31

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Olga.Vagner2@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Вагнер Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку листа оцинкованного и крепежных изделий для ООО «Теплосеть»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.05.2021 11:00 GMT +328.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196561Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку листа оцинкованного и крепежных изделий для ООО «Теплосеть»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон Авиаторов стр. 74Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 90 к.д.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист оцинкованный"

    Кол-во: 172.000

    "Позиция 2"

    "Дюбель-гвоздь"

    Кол-во: 350.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264526
    Поставка Электротехнических Товаров
    Поставка Электротехнических Товаров
    264526
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 79171
    Строительные товары
    Строительные товары
    79171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    2 773
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить