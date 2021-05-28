www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку листа оцинкованного и крепежных изделий для ООО «Теплосеть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 06:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Контактный телефон
+7 39151 6-92-31
Факс
+7 39151 9-05-10
Адрес электронной почты
Olga.Vagner2@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Вагнер Ольга Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку листа оцинкованного и крепежных изделий для ООО «Теплосеть»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.05.2021 11:00 GMT +328.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196561Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку листа оцинкованного и крепежных изделий для ООО «Теплосеть»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Красноярский край, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон Авиаторов стр. 74Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 90 к.д.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11
Кол-во: 172.000
Кол-во: 350.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.