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Наименование закупки
Блок фундаментный для Коми филиала ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 18:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(4012) 538409
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
tatyana.fedotova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федотова Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блок фундаментный для Коми филиала ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196559Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок фундаментный для Коми филиала ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д 160/6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 10.000
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