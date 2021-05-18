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Наименование закупки
Поставка лесоматериала круглого хвойных пород для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 09:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-22-30
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
ltihonova@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лесоматериала круглого хвойных пород для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196558Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лесоматериала круглого хвойных пород для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ижемская (р-н КС-10), д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 200.000
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