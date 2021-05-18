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    Главная / Торги / Поставка лесоматериала круглого хвойных пород для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Поставка лесоматериала круглого хвойных пород для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196558Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196558

    Наименование закупки

    Поставка лесоматериала круглого хвойных пород для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 09:30

    Документация процедуры

    Техническое_задание_лесоматериалы.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-22-30

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    ltihonova@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Ляна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лесоматериала круглого хвойных пород для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196558Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лесоматериала круглого хвойных пород для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169300, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул. Ижемская (р-н КС-10), д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании.Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лесоматериалы круглые хвойных пород 1-2 сорт 140-240ММ 6М"

    Кол-во: 200.000

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