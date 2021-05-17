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    Главная / Торги / Поставка оборудования мастерской для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка оборудования мастерской для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:3017.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196554Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196554

    Наименование закупки

    Поставка оборудования мастерской для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 17:46

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования мастерской для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 09:30 GMT +317.05.2021 09:3017.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196554Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования мастерской для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго", 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, Чаяндинское НГКМ, площадка ВЗиС 73км (УКПГ-3)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор портативный носимый ВСБ4 PRO 94х60х31ММ 1296p 140ГРАД HD"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Набор искробезопасного инструмента КИБО-18 18 предметов омедненные ключи гаечные рожковые и накидные, молоток, плоскогубцы, монтажка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Радиостанция портативная Комбат Т-34 Милитари VHF 136-174МГЦ 10ВТ 32 канала 4000МАЧ IP66"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Компрессор поршневой Aurora Breeze-8 155Л/МИН 1.1КВТ 220В 8Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Тиски слесарные поворотные Кобальт 150ММ 17КГ наковальня 245-992"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Самоспасатель изолирующий СПИ-20 20МИН 0...+60ГРАД ЦЕЛЬС 1.5КГ ГОСТ Р 58202-2018"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф офисный гардероб 800х370х2030ММ орех ЛДСП 2-дверный ООО "Союз-Мебель" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Стол письменный прямой каркас ЛДСП ЛДСП 1400х700х750ММ орех ООО "Союз-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф офисный открытый 800х370х2030ММ орех ЛДСП без дверей ООО "Союз-Мебель" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Стул офисный Easy Chair Iso металл хром искусственная кожа черный 470х410х380ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка"

    Кол-во: 2.000

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