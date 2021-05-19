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Наименование закупки
Приобретения ремонтного комплекта обвязки насосов водозабора Калининградского ПХГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 17:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-58
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
k.iventyev@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивентьев Кирилл Никитович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретения ремонтного комплекта обвязки насосов водозабора Калининградского ПХГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 00:00 GMT +319.05.2021 00:0019.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196541Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретения ремонтного комплекта обвязки насосов водозабора Калининградского ПХГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, Калининградская область, п.Романово Калининградское ПХГ ПФ "Газпром геотехнологии Калининград".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
70 % предоплата, 30 % В течении 10 раб дней с момента уведомления Заказчика о готовности к отгрузке оборудования со склада и предоставлении копии товарной накладной и сч.фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 2.000
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