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    Главная / Торги / Приобретения ремонтного комплекта обвязки насосов водозабора Калининградского ПХГ

    Приобретения ремонтного комплекта обвязки насосов водозабора Калининградского ПХГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 00:0019.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196541Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196541

    Наименование закупки

    Приобретения ремонтного комплекта обвязки насосов водозабора Калининградского ПХГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 17:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-03-58

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    k.iventyev@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивентьев Кирилл Никитович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретения ремонтного комплекта обвязки насосов водозабора Калининградского ПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 00:00 GMT +319.05.2021 00:0019.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196541Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретения ремонтного комплекта обвязки насосов водозабора Калининградского ПХГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, Калининградская область, п.Романово Калининградское ПХГ ПФ "Газпром геотехнологии Калининград".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    70 % предоплата, 30 % В течении 10 раб дней с момента уведомления Заказчика о готовности к отгрузке оборудования со склада и предоставлении копии товарной накладной и сч.фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор поворотный дисковый Эксклюзив АН0.619.1433-ПП DN400 PN1.6 морская вода +5ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

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