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    Главная / Торги / Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Прочие материалы

    Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Прочие материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:3017.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196535Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196535

    Наименование закупки

    Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Прочие материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 16:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8212) 245321

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    A.Arkhipova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Латынцева Анастасия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Прочие материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 09:30 GMT +317.05.2021 09:3017.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196535Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Прочие материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г. Вологда, ул Гиляровского, д 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в стоимость ТМЦ. Оплата в теч. 15 р.д. (МСП). Обмен документами/подписание договора только по ЭДО (Контур Диадок/СБИС)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента "липучка" WASNR-5х16-BK 5м х 16мм (рулон) черн. Hyperline 401602"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Трубка термоусаживаемая XCSM 1000мм полиолефин 178/50 178мм 50мм"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 0.18мм x 20м синяя"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 4"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 9.1м синяя"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн25мм 2.3мм"

    Кол-во: 550.000

    "Позиция 6"

    "Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн50мм 3мм"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 7"

    "Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн32мм 2.3мм"

    Кол-во: 790.000

    "Позиция 8"

    "Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн63мм 5.8мм"

    Кол-во: 370.000

    "Позиция 9"

    "Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн40мм 2.4мм"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн110мм 4.2мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Труба пластиковая для водоснабжения HDPE Dн110мм 10мм"

    Кол-во: 92.000

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