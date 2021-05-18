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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196530Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196530

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 08:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабаева Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 00:00 GMT +318.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196530Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    115 344,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 10 дней. Доставка за счет Поставщика. Оплата в течение 15 банковских дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпатлевка улучшенная ЕК К-200 25КГ"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 2"

    "Грунтовка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Краска алкидная ПФ-115 белая 20кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Штукатурка ЕК TG40 гипсовая 30КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Колер ПАЛИЖ черный 0.1ЛИТР(ДМ³) полимерная тара"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Лента клейкая Unibob 50ММх50М малярная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Угол внешний ПВХ L-3м белый"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Валик малярный 200ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Кисть малярная 50ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Шлифлист тип В Р80 93х230, рабочая поверхность 92х182"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Дюбель 6ММ 40ММ пластиковый"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 12"

    "Дюбель 6х60ММ в стену пластмассовый"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 13"

    "Саморез гипсокартон-дерево с потайной головкой 3.5ММх41ММ"

    Кол-во: 1700.000

    "Позиция 14"

    "Плита OSB-3 9х2500х1250ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 15"

    "Бумага шлифовальная Mirka 230х280ММ Р150 2110105015"

    Кол-во: 5.000

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