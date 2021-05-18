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    Главная / Торги / Материалы промышленной и пожарной безопасности

    Материалы промышленной и пожарной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196528Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196528

    Наименование закупки

    Материалы промышленной и пожарной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    k.shishkanyuk@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишканюк Ксения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы промышленной и пожарной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 11:00 GMT +318.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196528Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы промышленной и пожарной безопасности

    Начальная цена

    31 631 487,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, пгт.Ильский, ул.Нефтяников2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медной жилой на основе силикона оболочка на основе силикона 3х1.5ММ2 (PE) Olflex Heat 180 SiHF 3G1,5 0046014"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой с медной жилой круглый каучук ПВХ-пластикат коричневый Olflex Heat 180 SiHF -50...+180 ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 31565-2012 Lapp Group Германия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 5х10ММ2 0.66КВ ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 4х10ММ2"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медной жилой ПВХ-пластикат ПВХ-пластикат ВВГ 4х50ММ2 0.66КВ -50...+50 ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А) 4х4ММ2 ООО "Элпром""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Металлорукав гибкий Fortisflex МРПИнг Nord 60 сталь оцинкованная ПВХ пластикат 58ММ 68ММ IP65 черный 67593"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Металлорукав гибкий Fortisflex Р3-ЦПнг-LS 38 сталь оцинкованная ПВХ 36.5ММ 44ММ IP65 черный 73252"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 9"

    "Металлорукав МРПИ НГ-32 герметичный в ПВХ изоляции"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Металлорукав DKC сталь оцинкованная ПВХ пластикат 20ММ IP67 серый 6071T-022"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 11"

    "Щит монтажный ЩМП IP66 порошковое 600х400х200ММ сталь серый с монтажной панелью"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Шкаф распределительный ШРС1-23 400А IP20 У3 1600х500х300ММ 8хПН2-60А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Отвод П 90°-89x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 14"

    "Отвод П 90°-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Прокат листовой инструментальный из углеродистой стали до 4 мм Сталь листовая 4мм"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 16"

    "Лист 10х1500х6000 ГОСТ 19903 Ст3"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 17"

    "Ограждение спиральное проволока колючая АКЛ Егоза 500ММ"

    Кол-во: 750.000

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