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Наименование закупки
Материалы промышленной и пожарной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 14:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
k.shishkanyuk@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишканюк Ксения Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы промышленной и пожарной безопасности
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 11:00 GMT +318.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196528Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы промышленной и пожарной безопасности
Начальная цена
31 631 487,55
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, пгт.Ильский, ул.Нефтяников2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 0.200
Кол-во: 230.000
Кол-во: 0.030
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 230.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.400
Кол-во: 0.150
Кол-во: 750.000
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