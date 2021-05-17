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    Главная / Торги / Поставка МТР для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Крюковское ЛПУМГ

    Поставка МТР для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Крюковское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196524Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196524

    Наименование закупки

    Поставка МТР для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Крюковское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 17:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 909 621-58-00

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    s.afonin@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афонин Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Крюковское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196524Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Крюковское ЛПУМГ

    Начальная цена

    80 524,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141592 Московская область, городской округ Солнечногорск, д. Чашниково, Промышленная зона ЛПУМГ,строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлорукав КАМАЗ 54115-1203012-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Диск тормозной УАЗ-3160 3160-3501076"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный 3160-00-1109080-12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Термопредохранитель 193.3722.000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ролик направляющий КАМАЗ 740.11-1307220-П"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Бачок расширительный КамАЗ ЕВРО квадратный (гол) 6520-1311010-76"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный 4216-1109013-10 ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Манометр GARAGE TG-2 0-12АТМ для проверки давления в шинах 8085200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр масляный MANN-FILTER ВАЗ 01-06 W920/21"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр масляный MANN-FILTER W11102/36 (LF3321, LF17505, P553191)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Элемент фильтрующий воздушный 721-1109560-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр масляный двигатель Cummins ISF 2.8 ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект масляного фильтра ЕВРО КАМАЗ фтор/силикон зелен. 7406-1012000У"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Шрус поворотного кулака Спайсер длинный левый УАЗ-3162 3162-00-2304061-000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Шрус поворотного кулака Спайсер короткий правый УАЗ-3162 3162-00-2304060-000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Ремень генератора 2100 (6РK) УАЗ-Патриот"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Ремень генератора 1370 ГАЗ дв.406 с ГУР (Rubena) 6РК1370"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть автотранспорта . Элемент фильтрующий тонкой очистки масла КАМАЗ-6520 7405.1017040-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ бумажный 840-1012038-12"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Запасная часть автотранспорта . Ремкомплект масляного фильтра КАМАЗ ЕВРО 7406-1012000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Свечи зажигания BRISK DR17YC SUPER УАЗ-Патриот двигатель 409, 405 комплект 4ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Запасная часть автотранспорта . Фильтр маслянный Fleetguard двигатель CUMMINS 4ISBE185 LF16015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Наконечник рулевой тяги левый 00469-00-3414057-001 УАЗ-452, 469 в сборе ОАО УАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Наконечник рулевой тяги в сборе УАЗ правый 469-3414056-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Колодки тормозные задние УАЗ ОАО "УАЗ" 3163-3502082"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Блок управления подогревателем предпусковым жидкостным корпус-алюминиевый сплав КАМАЗ АТ88.3763"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Запасная часть автотранспорта Шкворень с втулкой УАЗ к-т 4шт, 3741-2304014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Втулка амортизатора конус УАЗ 451-2905432"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Колодка тормозная Газ-3302 передние комплект 4ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Свеча зажигания LR15YS для ГМТ М14х1.25 ключ 21ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Ремень привода генератора 6PK-1017/1016/1015 5340-3701170-10 двигатель ЯМЗ-534, 536 ЕВРО-4, 5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Сайлент-блок передних реактивных тяг Набор из: 3160-2909020/027 4 больших и 2 малых, 3160-2909033-4шт,3160-2909034-2шт,3160-2909035 - 2шт."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Резец резьбовой 2660-0005 Т15К6 25х16х140ММ для наружной резьбы ГОСТ 18885-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Подшипник ступицы КАМАЗ 2007118А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Запасная часть . Манжета ступицы вездехода в сборе БРТ 864149 - 4310 130х162х15"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Подшипник роликовый радиально-упорный однорядный 7518А 90х160х42.5ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Резец отрезной 2130-0009 Т15К6 25х16х140ММ ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Ремень стяжной с храповым механизмом с крюками 3.0/6.0Т 10М 50ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Элемент фильтрующий воздушный Ekofil ГАЗ двигатель Cummins ISF 2.8/ ЕВРО-4 EKO0135"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Запасная часть автотранспорта . Колодка тормозная передняя УАЗ-3160 комплект 4шт (VEGA)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Сцепление УАЗ-3163 Патриот в сборе с выжимным подшипником 316050-1601006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Ремень стяжной 5.0/10.0Т 10М 50ММ"

    Кол-во: 1.000

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