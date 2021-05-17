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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Поставка трубопроводной арматуры для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196516Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196516

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-08-51

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    beloglazov.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоглазов Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубопроводной арматуры для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 16:00 GMT +317.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196516Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021 году

    Начальная цена

    1 197 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабжения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки.Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок. В коммерческом предложении необходимо попазиционно указать производителя данных МТР и приложить сертификаты ИНТЕРГАЗСЕРТ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой разборный DN50 PN4МПА 09Г2С пневмоприводной "газ" -60…+100ГРАД ЦЕЛЬС "А" по ГОСТ 9544 под приварку ХЛ1 надземная установка пробка в опорах, УКП-04 ПТ39150-050 ЭПУУ-15 ТУ 3742-052- 05749375-2013"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой запорный DN10 PN16МПА сталь ручной под приварку КС2-10x16-лс-1"

    Кол-во: 3.000

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