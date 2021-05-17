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    Главная / Торги / Выполнени предписания Ростехнадзора

    Выполнени предписания Ростехнадзора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196515Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196515

    Наименование закупки

    Выполнени предписания Ростехнадзора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 16:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    k.shishkanyuk@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишканюк Ксения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнени предписания Ростехнадзора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196515Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнени предписания Ростехнадзора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, пгт.Ильский, ул.Нефтяников2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый напольный АОГВ-11,6 11.6КВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Прибор метеорологический для измерения и регистрации параметров ветра АСЦ-3 с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Светильник переносной взрывозащищенный светодиодный Горэлтех СГУ02 CCFE-01-LEDU 10-230В 130ММ УХЛ1 7КГ IP66/67/68 алюминиево-кремниевый сплав Exd IIC плоский"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Видеодомофон настенный Commax CDV-72UM/DRC-40KA 12В 178х276х70ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Фонарь-фара светодиодный аккумуляторный взрывозащищенный Экотон ФР-ВС М Экотон-5 с зарядным устройством IP54 12В ударопрочный пластик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Клапан двухпозиционный DN100 PN0.1МПА сталь электромагнитный фланцевый ВН4Н-1П в комплекте с датчиком положения"

    Кол-во: 1.000

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