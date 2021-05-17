Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.