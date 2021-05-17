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Наименование закупки
Подготовка систем отопление и ГВС здания и гаражей по ул.Гайдара 3а, г.Дзержинск Нижегородской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 15:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Почтовый адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Контактный телефон
+7 8313 21-83-65
Факс
Адрес электронной почты
zakupki.ddrd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуев Михаил Генрихович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подготовка систем отопление и ГВС здания и гаражей по ул.Гайдара 3а, г.Дзержинск Нижегородской области
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 16:00 GMT +317.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196508Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка систем отопление и ГВС здания и гаражей по ул.Гайдара 3а, г.Дзержинск Нижегородской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул Гайдара, 3аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приема.Срок выполнения работ -с даты заключения договора до 31 мая 2020
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Адрес местонахождения
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Кол-во: 1.000
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