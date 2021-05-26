Поставка дорожного антигололедного реагента, разрешенного для применения в г. Москва

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты указывается не менее 30 календарных дней, по факту поставки партии Товара на склад на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее по тексту УПД)