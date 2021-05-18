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    Главная / Торги / Закупка шнура вакуумного 12х12 ТУ 38 105108-76

    Закупка шнура вакуумного 12х12 ТУ 38 105108-76

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196503Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196503

    Наименование закупки

    Закупка шнура вакуумного 12х12 ТУ 38 105108-76

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:19

    Документация процедуры

    ЦЗ_шнур_12х12.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-59-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочнев Михаил Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка шнура вакуумного 12х12 ТУ 38 105108-76

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196503Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка шнура вакуумного 12х12 ТУ 38 105108-76

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка продукции осуществляется силами и за счет Поставщика путем ее доставки до склада Покупателя , постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнур вакуумный 12х12 ТУ 38 105108-76"

    Кол-во: 10.000

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