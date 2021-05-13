www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
01102-2021-604_АКБ_Рамочный договор
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 16:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Контактный телефон
+7 3953 46-20-99
Факс
Адрес электронной почты
Natalya.Trukhacheva@center.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенко Наталья Борисовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
01102-2021-604_АКБ_Рамочный договор
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 17:30 GMT +313.05.2021 17:3013.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196497Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
01102-2021-604_АКБ_Рамочный договор
Начальная цена
64 072,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Брянская область, 241020, г. Брянск, пр-т Московский 99КРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% постоплата, 15 р.д. с даты подписания документов поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,
123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.