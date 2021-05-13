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    Главная / Торги / 01102-2021-604_АКБ_Рамочный договор

    01102-2021-604_АКБ_Рамочный договор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 17:3013.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196497Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196497

    Наименование закупки

    01102-2021-604_АКБ_Рамочный договор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 16:15

    Документация процедуры

    Драфт__рамка__2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 3953 46-20-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Trukhacheva@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенко Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01102-2021-604_АКБ_Рамочный договор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 17:30 GMT +313.05.2021 17:3013.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196497Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01102-2021-604_АКБ_Рамочный договор

    Начальная цена

    64 072,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Брянская область, 241020, г. Брянск, пр-т Московский 99КРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата, 15 р.д. с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный, сухозаряженный Курский аккумуляторный завод 6СТ-132 880А 12В обратная полярность 132А·ч"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор промышленный Delta CT 1218 18А·ч 12В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Аккумулятор автомобильный стартерный, сухозаряженный Курский аккумуляторный завод 6СТ-90N 670А 12В прямой полярности 90А·ч"

    Кол-во: 4.000

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