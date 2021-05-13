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Наименование закупки
Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Диски жесткие внутренние HDD
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 15:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8212) 245321
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
A.Arkhipova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Латынцева Анастасия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Диски жесткие внутренние HDD
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 15:00 GMT +313.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196491Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Диски жесткие внутренние HDD
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, г. Вологда, ул Гиляровского, д 58Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка включена в стоимость ТМЦ. Оплата в теч. 15 р.д. (МСП). Обмен документами/подписание договора только по ЭДО (Контур Диадок/СБИС)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
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