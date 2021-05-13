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    Главная / Торги / Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Диски жесткие внутренние HDD

    Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Диски жесткие внутренние HDD

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196491Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196491

    Наименование закупки

    Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Диски жесткие внутренние HDD

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8212) 245321

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    A.Arkhipova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Латынцева Анастасия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Диски жесткие внутренние HDD

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 15:00 GMT +313.05.2021 15:0013.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196491Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вологодский филиал ПАО "Ростелеком". Диски жесткие внутренние HDD

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г. Вологда, ул Гиляровского, д 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в стоимость ТМЦ. Оплата в теч. 15 р.д. (МСП). Обмен документами/подписание договора только по ЭДО (Контур Диадок/СБИС)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий внутренний HDD Seagate SkyHawk Surveillance ST6000VX001 3.5" 6Тбайт SATA III 5400об/мин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Диск жесткий внутренний HDD Seagate SkyHawk ST8000VX0022 3.5" 8Тбайт SATA III 7200об/мин"

    Кол-во: 4.000

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