Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка крошки мраморной для нужд Уренгойское УИРС ООО "ГПРУ"

    Поставка крошки мраморной для нужд Уренгойское УИРС ООО "ГПРУ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196489Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196489

    Наименование закупки

    Поставка крошки мраморной для нужд Уренгойское УИРС ООО "ГПРУ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:02

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка крошки мраморной для нужд Уренгойское УИРС ООО "ГПРУ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196489Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крошки мраморной для нужд Уренгойское УИРС ООО "ГПРУ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ст. Фарафонтьевская; Свердловской железной дороги; Код станции получателя: 799309Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Возможность поставки по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крошка мраморная 0.5-1ММ серая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Крошка мраморная 1-1.5ММ серый"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Крошка мраморная 1.5-2ММ серая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Крошка мраморная 2-2.5ММ серая"

    Кол-во: 30.000

    Позвонить