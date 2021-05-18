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    Главная / Торги / 33715 Расходка для ТВ3

    33715 Расходка для ТВ3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196463Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196463

    Наименование закупки

    33715 Расходка для ТВ3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6717

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    etashkinova@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ташкинова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    33715 Расходка для ТВ3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 15:00 GMT +318.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196463Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    33715 Расходка для ТВ3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Олимпийский проспект, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%. Доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наушники-гарнитура с микрофоном Sony MDR-XB550AP"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Кабель Lightning/USB(1м) для зарядки клавиатуры MXLY2ZM/A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Переходник Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter MUF82ZM/A"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "USB-концентратор Satechi Aluminum Multi-Port Hub Adapter"

    Кол-во: 5.000

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