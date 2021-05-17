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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 15:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Почтовый адрес
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Контактный телефон
+7 4872 33-58-56
Факс
--
Адрес электронной почты
Igor.Prokudin.CFO@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокудин Игорь Борисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 14:00 GMT +317.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196461Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Брянская область, 241050, г. Брянск, пл. Партизан, д.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование не предусмотрено, оплата производится по счету за выполненные работы в полном объеме в соответствии с подписанными сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в течение 10 (десяти) рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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