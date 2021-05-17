Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование не предусмотрено, оплата производится по счету за выполненные работы в полном объеме в соответствии с подписанными сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в течение 10 (десяти) рабочих дней