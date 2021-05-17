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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию

    Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196461Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196461

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:04

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Техническое__задание.docx

    Таблица_цен.xls

    Анкета.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Юридический адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Почтовый адрес

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Контактный телефон

    +7 4872 33-58-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Igor.Prokudin.CFO@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокудин Игорь Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 14:00 GMT +317.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196461Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос коммерческих предложений на проведение ремонтно-строительных работ в офисах Банка, согласно Техническому заданию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Брянская область, 241050, г. Брянск, пл. Партизан, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено, оплата производится по счету за выполненные работы в полном объеме в соответствии с подписанными сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в течение 10 (десяти) рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Среднерусский"

    Адрес местонахождения

    300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, пр-т Ленина, 106

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Лот № 2"

    Кол-во: 1.000

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