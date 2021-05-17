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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка заготовок тип-кольцо (алюминий в чушках) АК7ч
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 15:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4
Контактный телефон
+7 8216 76-00-56
Факс
+7 8216 74-77-43
Адрес электронной почты
i.korshovskiy@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коршовский Игорь Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка заготовок тип-кольцо (алюминий в чушках) АК7ч
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196454Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка заготовок тип-кольцо (алюминий в чушках) АК7ч
Начальная цена
291 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе д.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Типовой договор предоставляется заказчиком. Договор поставки предусматривает банковское сопровождение, с открытием специального счета поставщиком. Срок оплаты за отгруженную продукцию в течении 60 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Ухтинский"
Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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