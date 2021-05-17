Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка заготовок тип-кольцо (алюминий в чушках) АК7ч

    Поставка заготовок тип-кольцо (алюминий в чушках) АК7ч

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196454Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196454

    Наименование закупки

    Поставка заготовок тип-кольцо (алюминий в чушках) АК7ч

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:43

    Документация процедуры

    Договор_ЦЭГ.doc

    Приложение___1___Спецификация.xls

    Приложение___4___Форма_декларации.docx

    Приложение___2___Информация_о_цепочке_собственников.xls

    Приложение___3___Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Приложение___5___Увеждомление_о_наличии_несформированного_источника_для_приняти.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Контактный телефон

    +7 8216 76-00-56

    Факс

    +7 8216 74-77-43

    Адрес электронной почты

    i.korshovskiy@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коршовский Игорь Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка заготовок тип-кольцо (алюминий в чушках) АК7ч

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196454Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка заготовок тип-кольцо (алюминий в чушках) АК7ч

    Начальная цена

    291 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Типовой договор предоставляется заказчиком. Договор поставки предусматривает банковское сопровождение, с открытием специального счета поставщиком. Срок оплаты за отгруженную продукцию в течении 60 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Ухтинский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алюминий в чушках АК7ч кольцо 255х130х155ММ 16КГ ГОСТ 1583-93"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Алюминий в чушках АК7ч кольцо 480х340х150ММ 36КГ ГОСТ 1583-93"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Алюминий в чушках АК7ч кольцо 320х195х185ММ 25КГ ГОСТ 1583-93"

    Кол-во: 2.000

    Позвонить