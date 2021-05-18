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Наименование закупки
Поставка вентилятора тангенциального EMF-20.001 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 14:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврушин Владимир Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вентилятора тангенциального EMF-20.001 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 06:00 GMT +318.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196452Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентилятора тангенциального EMF-20.001 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату поставляемого по настоящему Договору Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента приемки Товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному Товару оригиналов первичных документов, оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф.ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется силами Поставщика на склад Грузополучателя (Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово» - Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы»).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром бытовые системы"
Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"
Адрес местонахождения
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Наименование заказчика
АО "Газпром бытовые системы"
Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"
Адрес местонахождения
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Кол-во: 1444.000
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