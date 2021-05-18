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    Главная / Торги / Поставка вентилятора тангенциального EMF-20.001 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Поставка вентилятора тангенциального EMF-20.001 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196452Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196452

    Наименование закупки

    Поставка вентилятора тангенциального EMF-20.001 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:10

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Чертеж.pdf

    Документация_для_проверки_благонадежности_Поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу_2.docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Газпром бытовые системы»
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Юридический адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврушин Владимир Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентилятора тангенциального EMF-20.001 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 06:00 GMT +318.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196452Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентилятора тангенциального EMF-20.001 для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату поставляемого по настоящему Договору Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента приемки Товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному Товару оригиналов первичных документов, оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф.ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется силами Поставщика на склад Грузополучателя (Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово» - Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы»).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть к плитам газовым Вентилятор тангенциальный 60x240ММ с крыльчаткой EMF-20.001 Merzifon Elektro"

    Кол-во: 1444.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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