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    Главная / Торги / Комплектующие для установки ГАР

    Комплектующие для установки ГАР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196448

    Наименование закупки

    Комплектующие для установки ГАР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:10

    Документация процедуры

    запрос_на_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплектующие для установки ГАР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие для установки ГАР

    Начальная цена

    240 605,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, 427430, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Кирова, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Режущая головка Slice II PTV-012-V-4816-13"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Манометр 63 мм. 0-16 bar. G1/4, задний вывод"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Силиконовая трубка 2” HADICE 2”"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Гофра лапки сенсора высоты (втулка резиновая) 321001-1059"

    Кол-во: 6.000

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