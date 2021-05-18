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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения

    Поставка изделий медицинского назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196447Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196447

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изделий медицинского назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196447Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения

    Начальная цена

    45 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета.Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Простыня одноразовая ламинированная нестерильная 1600x2000ММ спанбонд 40г/м2"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 2"

    "Простыня одноразовая неламинированная Волга М нестерильная 1600х2000ММ спанбонд 35г/м2 голубой/ синий 5ШТ ООО НПП Волга Медикал Россия"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр для кислородных коктейлеров 27х15ММ мелкопористый керамический материал ООО "Компания "Феникс" Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Пинцет медицинский стерильный 150ММ полистирол ООО "Полимерные Изделия" ТУ 9398-176-44942795-2005"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Игла трубчатая инъекционная одноразовая стерильная KD-Fine 27G 0.4х12ММ для внутривенного, внутримышечного и подкожного введения серый №100 КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс Германия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Халат одноразовый хирургический нестерильный спанбонд 25г/м2 140СМ рукава на резинках"

    Кол-во: 200.000

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