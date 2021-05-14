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    Главная / Торги / Закупка флеш-карт и наушников для филиала Удмуртской Республики

    Закупка флеш-карт и наушников для филиала Удмуртской Республики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196446Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196446

    Наименование закупки

    Закупка флеш-карт и наушников для филиала Удмуртской Республики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 13:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    3532 57-41-62

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка флеш-карт и наушников для филиала Удмуртской Республики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 14:00 GMT +314.05.2021 14:0014.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196446Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка флеш-карт и наушников для филиала Удмуртской Республики

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, 426028, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка до адреса, оплата в течении 15 раб. дней после подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наушники мониторные Audio-Technica ATH-M20X Jack 6.35мм проводные 15...20000Гц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Флэш-карта USB пластик 16Гбайт"

    Кол-во: 16.000

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