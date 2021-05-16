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    Главная / Торги / Поставка посуды

    Поставка посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2021 22:3016.05.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196441Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196441

    Наименование закупки

    Поставка посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:16

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.05.2021 22:30 GMT +316.05.2021 22:3016.05.2021 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196441Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка посуды

    Начальная цена

    974 970,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, территория Северная промзона, Филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации ООО "Газпром добыча Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка купол APS GF-11 530х325ММ поликарбонат Германия"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 2"

    "Блюдо овальное Wilmax 260ММ фарфор белое WL-992024/A"

    Кол-во: 418.000

    "Позиция 3"

    "Блюдо овальное Wilmax 200ММ фарфор белый WL-992497/A с полями"

    Кол-во: 454.000

    "Позиция 4"

    "Кастрюля Амет Классика-Прима 7Л нержавеющая сталь 1с2364 ПАО "Ашинский металлургический завод" с крышкой ГОСТ 27002-86 ТО 14-123-166-2003"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Сковорода блинная Нева-Металл посуда Титан II 200ММ алюминий литой 9220 АО "НМП" ГОСТ Р 51162-98"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Сковорода Luxstahl 325ММ 62ММ чугун кт1495"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Сотейник Классика-Прима нержавеющая сталь 5Л 1с2402 ПАО "Ашинский металлургический завод" ГОСТ 27002-86"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Кастрюля цельнотянутая Амет 20Л 396ММ нержавеющая сталь крышка металлическая 1с2208 ПАО "Ашинский металлургический завод" тройное дно с ТРС ГОСТ 27002-86"

    Кол-во: 33.000

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