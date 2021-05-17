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    Главная / Торги / Поставка дыхательных и удерживающих средств

    Поставка дыхательных и удерживающих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 05:0017.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196429Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196429

    Наименование закупки

    Поставка дыхательных и удерживающих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:13

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-13-25

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дыхательных и удерживающих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 05:00 GMT +317.05.2021 05:0017.05.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196429Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дыхательных и удерживающих средств

    Начальная цена

    800 085,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона. Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). Датой поставки считается дата прибытия продукции на склад Заказчика и подписания Товарной накладной. Стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часть комплектующая к средствам промышленной защиты Фильтр сменный ЗМ ABEK1 для полумасок корпус пластиковый 2ШТ 6059"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Противогаз ПШ-1С (шланг 10м) с лицевой частью ПМ-88/МАГ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 3"

    "Противогаз шланговый ПШ-20РВ с панорамной маской МАГ, армированным шлангом 20М и ручным приводом воздуходувки"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Коврик резиновый диэлектрический 1-750х750 ГОСТ 4997-75"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Веревка пожарная спасательная ВПС-30 30М полиамидный шнур в оплетке"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Пояс ППС-А двухштыревой ширина 85ММ пожарный спасательный 0.95КГ"

    Кол-во: 5.000

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