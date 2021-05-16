www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка двигателей и запасных частей к ним
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 14:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-31-75
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
d.ivanchenkov@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванченков Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка двигателей и запасных частей к ним
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.05.2021 22:00 GMT +316.05.2021 22:0016.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196428Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двигателей и запасных частей к ним
Начальная цена
949 238,82
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата продукции осуществляется в срок не более 15 рабочих дней. Доставка продукции осуществляется Поставщиком. Транспортные расходы входят в цену продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.