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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для Филиала в Республике Татарстан, 670.

    Поставка строительных материалов для Филиала в Республике Татарстан, 670.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196427Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196427

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для Филиала в Республике Татарстан, 670.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для Филиала в Республике Татарстан, 670.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196427Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для Филиала в Республике Татарстан, 670.

    Начальная цена

    18 353,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Казань, ул. Рахимова, д.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка оградительная А-45 для временного ограждения 1.3x50м 40x45мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сетка оградительная А-45 для временного ограждения 1.3x50м 40x45мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь сухая строительная растворная цементно-песчаная Магма М-150 для общестроительных работ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 4"

    "Материал кровельный РКПо-350 рубероид B1 x L15м"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Ремень стяжной для крепления грузов Сигма 2017310 3м 25мм 300кг"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Носилки строительные с корытом 80л Remocolor 62-3-065 корыто - металл, ручки - древесина 80x60см 100кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Цемент ПЦ-400 Д-20 до 20% 32.5кПа"

    Кол-во: 1200.000

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