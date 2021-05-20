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    Главная / Торги / Обзорное зеркало

    Обзорное зеркало

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196424Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196424

    Наименование закупки

    Обзорное зеркало

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 16:24

    Документация процедуры

    Договор_товар_п.4ч.1чт.93_зеркало_21.05.2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Юридический адрес

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Контактный телефон

    +7 831 466-66-79

    Факс

    +7 831 466-41-11

    Адрес электронной почты

    gbuznodgp1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокурова Марина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обзорное зеркало

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196424Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обзорное зеркало

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Жукова, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после подписания документов о приемке

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Адрес местонахождения

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зеркало Мегапласт круглое 600ММ обзорное"

    Кол-во: 1.000

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