Стержни твердосплавные, шлифованные «Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltdв» кол-ве 63 шт.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стержень твердосплавный, шлифованный TTC8812SM05-08 6 мм h6 L=330мм Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd" Кол-во: 15.000

"Позиция 2" "Стержень твердосплавный, шлифованный TTC8812SM05-08 10 мм h6 L=330мм Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd" Кол-во: 15.000

"Позиция 3" "Стержень твердосплавный, шлифованный TTC8812SM05-08 12 мм h6 L=330мм Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd" Кол-во: 5.000

"Позиция 4" "Стержень твердосплавный, шлифованный TTC8812SM05-08 14 мм h6 L=330мм Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd" Кол-во: 5.000

"Позиция 5" "Стержень твердосплавный, шлифованный TTC8812SM05-08 16 мм h6 L=330мм Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd" Кол-во: 15.000