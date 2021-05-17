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Наименование закупки
Поставка краски аэрозольной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 15:57
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 75-23-18
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
dda@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Двойченко Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка краски аэрозольной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 07:30 GMT +317.05.2021 07:3017.05.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196417Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка краски аэрозольной для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургутский р-н, п. Солнечный, ст.ПромышленнаяРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель осуществляет оплату по настоящему Договору в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, если Продавец является субъектом малого и среднего предпринимательства, с даты подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Стоимость доставки до покупателя,упаковки и тары должна быть включена в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 300.000
Кол-во: 814.000
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