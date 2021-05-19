Поставка весов товарных и угломера для нужд Северной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки Товара на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной Покупателем. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента вступления в силу настоящего Договора, но не позднее 01.12.2021г. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Северная ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д.13.