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    Главная / Торги / Бинт стерильный

    Бинт стерильный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196414Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196414

    Наименование закупки

    Бинт стерильный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 13:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-73-70

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.tikhonova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихонова Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бинт стерильный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 09:00 GMT +313.05.2021 09:0013.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196414Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бинт стерильный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 292Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    счет, постоплата 7 календарных дней , ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт нестерильный 5м 5см "

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 2"

    "Бинт нестерильный 5м 10см "

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 3"

    "Бинт нестерильный 14м 7см "

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Бинт стерильный 7м 5см "

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 5"

    "Лейкопластырь бактерицидный 4x10см "

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 6"

    "Лейкопластырь катушечный 2x500см "

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 7"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2.5x7.2см "

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 8"

    "Бинт стерильный 5м 10см "

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 9"

    "Бинт стерильный 14м 7см "

    Кол-во: 36.000

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