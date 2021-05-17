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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов

    Поставка химических реактивов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196410Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196410

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 13:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических реактивов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 13:00 GMT +317.05.2021 13:0017.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196410Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов

    Начальная цена

    525 947,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Гексан ХЧ ТУ 2631-158-44493179-13"

    Кол-во: 48.750

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА 1Л ГОСТ 2603-79"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Бензол ХЧ"

    Кол-во: 40.500

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Хлороформ ЧДА ТУ 2631-066-44493179-01"

    Кол-во: 67.050

    "Позиция 5"

    "Реактив химический О-ксилол ЧДА 0.9КГ ТУ 2631-088-44493179-03"

    Кол-во: 13.500

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Бутанол-1 Ч 1Л ГОСТ 6006-78"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Серная кислота ОСЧ 1.8КГ 7-50470 ГОСТ 14262-78"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Соляная кислота ХЧ 1.2КГ ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Гидроксид натрия ХЧ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 10"

    "Хлорид натрия порошок 1КГ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 11"

    "Реактив химический Кальций хлористый безводный гранулированный ЧДА 1КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Калий хромовокислый ХЧ ГОСТ 4459-75"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Барий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 14"

    "Индикатор Фенолфталеин (C.I.764) ЧДА 8.2..10pH SKM-5360.F00062 ТУ 6-09-5360-88"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 15"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА ГОСТ 4517-2016"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 16"

    "Сероуглерод безводный 99ПРОЦ AL 33526-6"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Масло белое для медицинской промышленности минеральное MOL WO M32 ISO VG 32 10Л MOL-LUB Ltd."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Спирт метиловый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Толуол нефтяной высший сорт ГОСТ 14710-78"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 20"

    "Этиленгликоль ЧДА 1Л 1.1кг ГОСТ 10164-75"

    Кол-во: 54.540

    "Позиция 21"

    "Реактив химический Натрий гидрокарбонат ХЧ 0.1КГ ГОСТ 4201-79 3 года"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 22"

    "Реактив химический Магний хлористый 6-водный ЧДА 0.5КГ"

    Кол-во: 3.000

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