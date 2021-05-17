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    Главная / Торги / Поставка резцов и фрез для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Поставка резцов и фрез для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196407Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196407

    Наименование закупки

    Поставка резцов и фрез для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51753

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    StepkinDA@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степкин Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка резцов и фрез для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196407Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резцов и фрез для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    262 094,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В, ООО "Газпром переработка"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец отрезной 2130-0009 ВК8 25х16х140ММ ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Резец отрезной правый 2130-0009 Т5К10 25х16х140ММ ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Резец проходной отогнутый 2102-0005 Т5К10 25х16х140ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Резец резьбовой 2660-0005 Т5К10 25х16х140ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 5"

    "Резец резьбовой 2660-0005 Т15К6 25х16х140ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Резец токарный подрезной отогнутый 2112-0005 ВК8 25х16х140ММ ГОСТ 18880-73"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Резец токарный подрезной отогнутый 2112-0005 Т5К10 25х16х140ММ ГОСТ 18880-73"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Сверло центровочное 2317-0108 5.0ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Фреза из быстрорежущей стали концевая с цилиндрическим хвостовиком D6.0ММ 2220-0007 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 14*26*83 z=5 2220-0015 (2220-0016) ГОСТ 17025-71 ООО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД ФРЕЗ" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком тип 1 исполнение А 16ММ Р6М5 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком 8мм Р6М5 z=4 ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком 10ММ Р6М5"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком тип 1 исполнение А 12ММ Р6М5 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Сверло центровочное тип А 4.0ММ Р6М5 ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий 2140-0027 ВК8 20х20х170ММ ГОСТ 18882-73"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Резец проходной упорный изогнутый 2103-0057 ВК8 25х16х140ММ ГОСТ 18879-73"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Резец резьбовой 2660-0005 Т15К6 25х16х140ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Резец отрезной Т15К6 25х20ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Сверло центровочное комбинированное тип А 2.0ММ ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Сверло центровочное тип А 3.15ММ Р6М5 ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 10.000

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