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Наименование закупки
Поставка резцов и фрез для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 14:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88 доб. 51753
Факс
--
Адрес электронной почты
StepkinDA@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степкин Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резцов и фрез для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196407Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резцов и фрез для нужд ЗПКТ ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
262 094,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В, ООО "Газпром переработка"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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