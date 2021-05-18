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    Главная / Торги / Закупка инструмента «Vargus» в количестве 126 шт.

    Закупка инструмента «Vargus» в количестве 126 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 13:0018.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196405Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196405

    Наименование закупки

    Закупка инструмента «Vargus» в количестве 126 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 13:08

    Документация процедуры

    ЦИ_на_ЭТП_ГПБ_Варгус.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-59-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Телегин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка инструмента «Vargus» в количестве 126 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 13:00 GMT +318.05.2021 13:0018.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196405Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента «Vargus» в количестве 126 шт.

    Начальная цена

    262 681,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка продукции осуществляется силами и за счет Поставщика путем ее доставки до склада Покупателя , постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина 5LKIR A60 VKX"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Резец BNVRC 10L-5LK"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Вставка MС432BC R15 L10R VBX"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Вставка MS442BC R15 L10R VBX"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Вставка твердосплавная M552BC R20 L26R VBX"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Пластина 6.0 SIR 1,25 ISO VMX"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Пластина 6.0 SIR 1,0 ISO VMX"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Вставка MS429TH 0,8 ISO L16R VBX"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Пластина 3ER 0,8 ISO VTX"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Пластина 3ER 2,0 ISO VTX"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Пластина 3ER 2,5 ISO VTX"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Пластина 3ER 3,0 ISO VTX"

    Кол-во: 10.000

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