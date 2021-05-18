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Наименование закупки
Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников обособленных структурных подразделений, расположенных на территории Астраханской области, для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 12:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 86545 4-76-19
Факс
Адрес электронной почты
kavkazgaztorg@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сливкова Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников обособленных структурных подразделений, расположенных на территории Астраханской области, для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 11:00 GMT +318.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196398Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников обособленных структурных подразделений, расположенных на территории Астраханской области, для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
55 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Медицинские учреждения, расположенные в территориальных пределах города Астрахани Астраханской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата медицинских услуг производится Заказчиком по факту выполненных работ в срок до 20 числа следующего месяца, за который выставлен счет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 14.000
Кол-во: 4.000
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