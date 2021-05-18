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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников обособленных структурных подразделений, расположенных на территории Астраханской области, для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников обособленных структурных подразделений, расположенных на территории Астраханской области, для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196398Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196398

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников обособленных структурных подразделений, расположенных на территории Астраханской области, для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 12:54

    Документация процедуры

    Проект_договора_2021.doc

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников обособленных структурных подразделений, расположенных на территории Астраханской области, для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 11:00 GMT +318.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196398Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обязательных периодических медицинских осмотров работников обособленных структурных подразделений, расположенных на территории Астраханской области, для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    55 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Медицинские учреждения, расположенные в территориальных пределах города Астрахани Астраханской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата медицинских услуг производится Заказчиком по факту выполненных работ в срок до 20 числа следующего месяца, за который выставлен счет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медицинский осмотр периодический женщина после 40 лет"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Медицинский осмотр периодический"

    Кол-во: 4.000

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