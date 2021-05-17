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    Главная / Торги / Поставка мешков бумажных

    Поставка мешков бумажных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196391Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196391

    Наименование закупки

    Поставка мешков бумажных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 12:53

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ТЗР_в_цене_оплата_по_факту__14215164_v2___3_.doc

    Перечень_необходимых_документов_для_оформления_договоров__14902092_v1___2_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-56-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    LKuzub@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузуб Леся Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мешков бумажных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196391Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мешков бумажных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков, д.15 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (15 рабочих дней для СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мешок бумажный 3-х слойный П-701 I-5 1 слой мешочная бумага ламинированная полиэтиленом, 2 слоя мешочная непропитанная бумага 84x50x13СМ с закрытым верхом с внутренним клапаном для гигроскопичной продукции ГОСТ 2226-2013"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 2"

    "Мешок бумажный 3-х слойный N-990 I-5 1 слой мешочная бумага ламинированная полиэтиленом, 2 слоя мешочная непропитанная бумага 84x50x13СМ с закрытым верхом с внутренним клапаном для гигроскопичной продукции ГОСТ 2226-2013"

    Кол-во: 20000.000

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